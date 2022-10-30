محرك بحث Google.. يغير أسم الخارجية العراقية إلى خارجية إيران

محرك بحث Google.. يغير أسم الخارجية العراقية إلى خارجية إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوضحت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، بشأن تغيير اسمها في خرائط متصفح google ونسبها الى إيران.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف، في حديث صحفي، إن “الوزارة تتابع قضية تغيير اسمها في محركات البحث على خرائط كوكل وتحويله الى وزارة الخارجية ايران”.يذكر ان خرائط متصفح google اسم وزارة الخارجية العراقية خلال البحث، إلى وزارة خارجية إيران بشكل مفاجئ.وقبل أيام حصلت حادثة مماثلة في العراق من خلال تغيير تسمية مرقد الإمام علي (عليه السلام) في النجف على الخرائط الى اسم آخر مسيء له.

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