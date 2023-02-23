محكمة جنايات النجف تقرر حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للقيادي الصدري الهارب (فائد الشمري)

محكمة جنايات النجف تقرر حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للقيادي الصدري الهارب (فائد الشمري)
آخر تحديث:

 النجف/ شبكة أخبار العراق- أصدرت محكمة جنايات النجف، قرارا قضائيا بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس ادارة مطار النجف الاشرف الدولي السابق  والقيادي في التيار الصدري فائد كاظم نون الشمري. وبحسب وثيقة صادرة من المحكمة بتاريخ 7 من الشهر الحالي ، “أصدر قاضي محكمة تحقيق النجف المختصة بقضايا النزاهة قراراً يتضمن حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم الهارب فائد كاظم نون الشمري عدا الأموال التي لا يجوز حجزها”.واوضحت الوثيقة أن “القرار جاء  إستناداً لأحكام المادة 121 الاصولية لتعذر تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه  لهروبه إلى إيران وفق أحكام المادة 340 بدلالة المادة 341 من قانون العقوبات مع إرسال الأوراق التحقيقية الى هذه المحكمة لغرض تأييد قرار الحجز و لدى التدقيق والمداولة والإطلاع على الأوراق التحقيقية لوحظ تعذر تنفيذ أمر القبض بحق المتهم المذكور وفق الإشعارات المربوطة لهروبه إلى إيران وعليه قررت المحكمة تأييد قرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق المتهم الهارب فائد كاظم نون الشمري”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *