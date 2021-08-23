محمدعلاوي يطلب الدعم من البارزاني لرئاسة الوزراء

محمدعلاوي يطلب الدعم من البارزاني لرئاسة الوزراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، في أربيل مع محمد توفيق علاوي المرشح المكلف السابق لرئاسة الوزراء العراقي.وذكر بيان لمقر بارزاني، أنه تم التباحث في الاجتماع الاوضاع السياسية والانتخابات القادمة في العراق وايضا تبادلا الآراء حول التحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق وكيفية اجتيازها والتنسيق بين الأطراف السياسية والمكونات العراقية كافة.

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