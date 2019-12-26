محمد توفيق يعقد اجتماعات مع عددا من الكتل النيابية داخل مجلس النواب

محمد توفيق يعقد اجتماعات مع عددا من الكتل النيابية داخل مجلس النواب
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بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل المرشح لرئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي، إلى مبنى البرلمان العراقي، وعقد اجتماعات مع عدد من الكتل النيابية.وأفاد مصدر ، إن “المرشح لرئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي وصل الى مبنى مجلس النواب العراقي، وعقد اجتماعات مع بعض الكتل البرلمانية”.وكان رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية، محمد الخالدي، قد قال، الخميس (19 كانون الأول 2019)، إن 170 نائباً قدموا محمد توفيق علاوي إلى رئيس الجمهورية برهم صالح كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة “بالتشاور مع المتظاهرين”، مؤكداً أن هؤلاء النواب يُمثلون “كتلة أكبر” في البرلمان.

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