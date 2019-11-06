محمد جابر رئيسا لنادي الميناء مؤقتا

محمد جابر رئيسا لنادي الميناء مؤقتا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- سمت الهيئة الادارية لنادي الميناء، محمد جابر رئيسا للنادي.وقال مصدر رياضي، ان”الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي سمت محمد جابر رئيسا للنادي الميناء خلفاً للمستقيل الكابتن هادي احمد”.واستقال هادي احمد من رئاسة نادي الميناء، على خلفية مشاكل ادارية شهدها النادي.

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