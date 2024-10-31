محمود المشهداني رئيسا للبرلمان

محمود المشهداني رئيسا للبرلمان
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتخب محمود المشهداني رئيسا للبرلمان بعد الجولة الثانية من التصويت التي جرت مساء اليوم  بعدد 182 صوتا  بدعم إطاري والكتل السنّية  ، مقابل 42 صوتا للنائب  سالم العيساوي. يذكر أن جلسة برلمان  اليوم الخميس حسمت أزمه لأكثر من سنة بعد إقالة الحلبوسي من المنصب .

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