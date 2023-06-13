محيبس يوجه الخطوط الجوية العراقية بتقديم الطعام للمسافرين المغادرين فقط!

محيبس يوجه الخطوط الجوية العراقية بتقديم الطعام للمسافرين المغادرين فقط!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر  القيادي في منظمة بدروزير النقل رزاق محيبس السعداوي، توجيهاً بتجهيز طائرات المسافرين بالطعام في رحلة المغادرة فقط على متن الخطوط الجوية العراقية.وقال اعلام الخطوط الجوية في بيان: ان وزير النقل وجه أيضاً “بالاهتمام بوجبات الطعام المقدمة لحجاج بيت الله الحرام”.وتسائل مسافرون عن هذا “القرار الغريب” وعدم توضيحه لاسيما من الذين قطعوا تذاكر ذهابا وإياباً.ولم توضح الخطوط الجوية عن سبب هذا التوجيه واقتصار وجبات الطعام لرحلات المغادرة فقط.لكن مصدر مطلع أفاد، بان “شركة الخطوط كانت تجهز طائراتها بوجبات للرحلات ذهاباً وإياباً وشحنها سوية بالطائرات لكن التوجيه الجديد ان تكون الوجبات فقط للرحلات المغادرة أما وجبات الإياب فتشحن من مكان انطلاقها في العودة أي فصل وجبات الذهاب عن الإياب حفاظاً على جودة الوجبات وعدم تعرضها للتلف خلال الطيران والسفر”.وطالما شكا مسافرون من “سوء” وجبات الطعام المقدمة من شركة الخطوط الجوية العراقية ولا تناسب الكلفة العالية لتذاكرها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *