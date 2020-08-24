مخاض صعب ينتظر العراق والعراقيين

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- شبكة اخبار العراق
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تحالف سائرون يطالب باستجواب الكاظمي حول اتفاقياته مع الولايات المتحدة
نائب كردي:بغداد وأربيل توصلتا الى اِتفاق شامل
إيران تقطع المياه عن العراق وتقتل أبناءه لفرض اتفاقيتها الإستراتيجية مع العراق
نائب:وزير النقل سيكون أول المستجوبين في البرلمان
نائب كردي:سكوت الرئاسات الثلاث عن ما يحصل من ظلم في كردستان انتهاكا للمسؤولية والقيم الإنسانية
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نائب كردي:بغداد وأربيل توصلتا الى اِتفاق شامل
نائب:وزير النقل سيكون أول المستجوبين في البرلمان
نائب كردي:سكوت الرئاسات الثلاث عن ما يحصل من ظلم في كردستان انتهاكا للمسؤولية والقيم الإنسانية
الزراعة النيابية:إيران وتركيا تشن حرب مياه على العراق
الخدمات النيابية:التقاطعات والخلافات الادارية وراء تعطيل المشاريع
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بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
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- متابعات خاصة
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
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