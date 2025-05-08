مدربون عراقيون:اختيار المدرب (غراهام أرنولد) جيد

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السوداني:نتنياهو يسعى لجر المنطقة برمتها إلى الحرب
القانونية النيابية تدعو النواب إلى تكثيف دورهم الرقابي في ” الفصل التشريعي المقبل”
نائب يقدم طلبا لتمديد الفصل التشريعي بعد إعلان الرئاسة البرلمانية بالتمتع بالعطلة
مستشار حكومي:مصارف المراسلة أحد أسباب انخفاض اسعار الدولار في السوق الموازي
الحكومة التركية تعين ممثلا عنها في العراق
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ماكرون:نسعى إلى رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا تدريجياً
مصر وقطر تؤكدان على إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة
نتنياهو:هجوم بري شامل في غزة وعدم الخروج منها
الأمم المتحدة ترفض المقترح الإسرائيلي بإيصال المساعدات من قبل جيشها
بوتين:روسيا لديها القوة والوسائل اللازمة لوضع “نهاية منطقية” للحرب مع أوكرانيا
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مستشار حكومي:مصارف المراسلة أحد أسباب انخفاض اسعار الدولار في السوق الموازي
الحكومة التركية تعين ممثلا عنها في العراق
السفير الروسي:أكثر من (20) مليار دولار قيمة الاستثمارات الروسية النفطية في العراق
اليوم ..أسعار صرف الدولار= 143000 ديناراً
البنك المركزي يعلن عن فرض غرامات مالية أكثر من (41) مليار ديناراً بحق شركات الصيرفة
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لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
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نائب: استناداً لأمر السوداني يحق للجنود الأتراك قتل العراقيين بدون محاسبة قضائية
عبد المهدي: أنا مع الحوثيين ومع كافة فصائل المقاومة تحت راية خامنئي
نائب يطالب السوداني بالجدوى الاقتصادية من إنشاء مصفى عراقي في لبنان؟!
مصدر إطاري:وفداً من الإطار توجه إلى طهران لاستحصال موافقة خامنئي على الترتيب الانتخابي
عبد اللطيف:بيان مجلس التعاون الخليجي تدخل سافراً واستصغاراً للحكومة والشعب العراقي
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