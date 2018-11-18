مدرب المنتخب العراقي يقرر اعتماد خطة تتألف من ثلاثة مدافعين في الخلف

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مجلس كركوك:حكومة الإقليم أستولت على 55 مليون دولار من حصة المحافظة
تعرّف على مطالب حكومة كردستان من موازنة 2019
تحالف البناء:الحكومة لم تدرج “إيرادات المنافذ الحدودية وشركات الاتصال” في موازنة 2019!
الفتلاوي:كلفة بناية البنك المركزي الجديد أكثر من ترليون دينار وبرج خليفة في دبي كلف مليار دولار!!
رويترز: مبادلة منتجات أغذية عراقية بإمدادات غاز وطاقة كهربائية من إيران
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