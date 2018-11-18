مدرب المنتخب العراقي يقرر اعتماد خطة تتألف من ثلاثة مدافعين في الخلف

مدرب المنتخب العراقي يقرر اعتماد خطة تتألف من ثلاثة مدافعين في الخلف
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر مدرب المنتخب العراقي اعتماد خطة لعب تتألف من ثلاثة مدافعين في الخلف ويسعى لتطبيقها في المباريات الودية وكأس اسيا 2019.وقال مصدر مقرب من المدرب ،ان “كاتانيتش يفاضل بين خطتين لعب وهي (3_4_3) و (3_5_2) نتيجة لضعف الاظهرة الدفاعية للمنتخب العراقي في الجانبين الايمن والايسر”، مؤكدا ان “الاظهرة الدفاعية تشكل صداعا مزمنا لكاتانيتش خاصة في الجهة اليمنى اذ لم يقتنع بمستوى اللاعبين الذين يلعبون بالمركز المذكور فضلا عن تفاجئه بمستوى اللاعب علي عدنان رغم احترافه في نادي اتلانتا الايطالي”. واضاف ان “كاتانيتش يسعى لإتباع اسلوب لعب بدون الاظهرة الدفاعية والاعتماد على الاجنحة في خط الوسط سيما ان المنتخب العراقي يملك مفاتيح لعب جيدة تستطيع تطبيق افكار المدرب داخل المستطيل الاخضر”. يشار الى ان المنتخب العراقي سيلاقي نظيره البوليفي وديا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب شباب الاهلي في مدينة دبي الاماراتية استعدادا لكأس اسيا المقرر اقامته هناك مطلع العام المقبل.

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