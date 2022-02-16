مدرب المنتخب الوطني سيغادر إلى أوروبا للبحث عن لاعبين مغتربين

مدرب المنتخب الوطني سيغادر إلى أوروبا للبحث عن لاعبين مغتربين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يغادر مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم عبد الغني شهد، إلى قارة أوروبا نهاية الشهر الحالي من أجل اكتشاف وضم لاعبين مغتربين جدد.وقال مصدر في اتحاد الكرة ، إن “رئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال، طلب من المدرب الجديد عبد الغني شهد، السفر إلى القارة الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل متابعة اللاعبين المغتربين “الناشطين” في الدوريات الأوروبية”.وبين أن “شهد رحب بالفكرة فورا، وتم تحديد موعد السفر نهاية شهر شباط الحالي، أي بعد الحصول على تأشيرة الدخول إلى الدول الأوروبية، والتي تعهد الوزير العراقي بإصدارها بالسرعة القصوى عن طريق وزارة الخارجية العراقية”.يذكر ان شهد سيقود العراق في مباراتي الإمارات وسوريا بتصفيات كأس العالم.

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