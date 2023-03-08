مدرب باريس سان جيرمان:بوجود مبابي سنفوز على بايرن ميونخ

مدرب باريس سان جيرمان:بوجود مبابي سنفوز على بايرن ميونخ
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يتمسك كريستوف جالتيه، مدرب باريس سان جيرمان بخططه في مواجهة بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وصرح جالتيه عبر قناة RMC سبورت الفرنسية: “من الطبيعي أنه عندما يكون لديك أفضل مهاجم في العالم، فإنه يفرض على الخصم أن يدقق جيداً في خططه لمواجهتنا”.وبسؤاله: هل وضع بايرن ميونخ خطة خاصة لإيقاف مفعول مبابي سيغير طريقة تجهيزه للمباراة؟ رد مدرب بي إس جي بلا تردد “لا.. مطلقاً”.وأتم جالتيه تصريحاته في هذا الشأن “جميع المدربين عندما يوجد أي لاعب بمستوى عال، لا يتعين عليهم التأقلم، ولكن قراءة المباراة بشكل جيد، وتحديد أفضل طريقة دفاعية”.ويسعى سان جيرمان لتعويض خسارته ذهاباً على ملعبه بهدف نظيف، إذا أراد التأهل لدور الـ8 من معقل العملاق البافاري. 

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