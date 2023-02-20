مدرب منتخب الشباب العراقي يعلن عن الأسماء النهائية للمشاركة في بطولة آسيا للشباب

مدرب منتخب الشباب العراقي يعلن عن الأسماء النهائية للمشاركة في بطولة آسيا للشباب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الملاكُ التدريبيّ لمنتخبِ الشباب، بقيادة المدرب عماد محمد، اليوم الأحد، القائمةَ النهائيّة للمنتخب الذي ستشارك في نهائياتِ كأس آسيا للشباب التي ستستضيفها أوزبكستان في الأول من آذار المقبل إلى الثامن عشر من الشهر نفسه. وضمت القائمة (23) لاعباً وهم كلٌ من: إسماعيل أحمد، أسهر علي، سجاد محمد فاضل، حيدر عبد الكريم، سجاد محمد مهدي، عباس ماجد، عباس فاضل، عبد الرزاق قاسم، علي صادق، مسلم موسى، شربل شمعون، عباس كريم، كاظم رعد، علي جاسم، محمد جميل، عباس مانع، رضا عبد العزيز، عبود رباح، علي عباس، مصطفى قابيل، عبد القادر أيوب، آدم رشيد، حسين حسن امويد.  يذكر أن منتخبَ الشباب أوقعته القرعة في المجموعةِ الأولى إلى جانب أوزبكستان وسوريا وإندونيسيا، حيثُ سيفتتح مبارياته في النهائياتِ الآسيويّة بمواجهة المنتخب الإندونيسي في الأول من الشهر المقبل.

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