مدونون:الحلبوسي دكتاتوري فاسد

مدونون:الحلبوسي دكتاتوري فاسد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تحول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد قرار اقصاء النائب المستقل باسم الخشان عن المشاركة في اي لجنة نيابية، فيما وصفه مدونون بالمقلد للدكتاتور المقبور في واقعة الخلد المشهورة.وقال باسم خشان في منشور على “فيسبوك”، ان ” بين كلمة “تصويت” وصوت المطرقة والنطق بالقرار ليس أكثر من ثانية واحدة، وهذا وقت يكفي الضوء ليقطع مسافة ٣٠٠,٠٠٠ كم، يعني لا تستهينوا بالثانية”.وأضاف خشان ان “قرار ابعادي عن اللجان النيابية سابق لاوانه وستفصل فيها المحكمة الاتحادية العليا قريبا”،فيما اشار الناشط كامل العيساوي في تغريدة ان “قرار مجلس النواب بخصوص باسم خشان غير دستوري لسببين الأول: ليس لرئيس المجلس هذه السلطة والسبب الثاني ان التصويت لم يتم والإدعاء بحصوله هو جريمة تزوير معنوي ارتكبها رئيس المجلس”.ورأى مدونون آخرون ان رئيس مجلس النواب اراد الاستعراض بقدراته وسلطاته ما اعاد الى الاذهان حادثة قيام المقبور صدام حسين باعدام العشرات من البعثيين في قاعة الخلد لمجرد الاختلاف معه بالرأي في وقتها”.وكان الحلبوسي أعلن خلال جلسة مجلس النواب، امس الأربعاء، اقصاء النائب باسم خشانم من أي لجنة نيابية بسبب انتقاداته المستمرة لدور رئاسة البرلمان ومنعه من الادلاء بأي مداخلة نيابية لحين تقديم اعتذار مكتوب للرئاسة، فيما طرح للموضوع للتصويت قبل ان يعلن عن الفور حصول الموافقة، حيث لم تستغرق العملية اكثر من ثانيتين.

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