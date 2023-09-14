مدير عام الإطار السوداني لمسرور:أنت تأمر وعلينا التنفيذ

مدير عام الإطار السوداني لمسرور:أنت تأمر وعلينا التنفيذ
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (14 أيلول 2023)، جدية الحكومة في إيجاد حلول جذرية للتعامل مع إقليم كردستان.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن ” السوداني استقبل، اليوم الخميس، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ونائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني والوفد المرافق لهما”. وأضاف أنه “جرى، خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة إيجاد حل للمشاكل القانونية والمالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفقاً للدستور والقانون”. واوضح رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، أن “نهج الحكومة الحالية يعتمد مبدأ العمل نحو ترسيخ الاستقرار الدائم بعيداً عن الخلافات”، مشدداً على “جدية الحكومة في إيجاد حلول جذرية للتعامل مع إقليم كردستان”.وأشار السوداني إلى أن “الحكومة عملت، ولاتزال، على ضمان عدم تأثر متطلبات العيش الكريم للمواطنين العراقيين، وبضمنهم مواطنو الإقليم، بأية إشكالات قانونية أو إدارية”. يذكر ان حكومة السوداني أرسلت عشرات المليارات لحكومة مسرور والاخيرة لم ترسل ديناراً واحداً للخزينة الاتحادية وفق قانون الموازنة، وكلام السوداني هذا جاء بعد رسالة مسرور الى بايدن التي أهان فيها حكومة السوداني ، والغمان الشيعة من الاطاريين لايهمهم المال العام وأحترام المسؤولية بقدر همهم البقاء في السلطة على حساب العراق وأهله.وفي وقت سابق من اليوم، وصل وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني، الى العاصمة بغدادوكان في استقباله وزير الخارجية  و3 وزراء وكا، مسرور رئيس حكومة دولة أخرة!!..

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