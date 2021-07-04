مدير كهرباء الشمال:تدمير 70 برجا لنقل الكهرباء من قبل الحشد الشعبي

مدير كهرباء الشمال:تدمير 70 برجا لنقل الكهرباء من قبل الحشد الشعبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مدير توزيع كهرباء المنطقة الشمالية زيدان خلف يوم الأحد عن سقوط قرابة 70 برجا لنقل الطاقة الكهربائية بأعمال تخريبية طالتها في تلك المنطقة.وأشار خلف في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى سقوط ما بين 67 إلى 70 برجاً لنقل الطاقة في المنطقة الشمالية جراء الأعمال التخريبية  من قبل ميليشيات متنفذة خلال الفترة الماضية.وشدد على ضرورة تعاون المواطنين في حماية أبراج الطاقة كون القوات الأمنية لا يمكنها مراقبة كل الخطوط وذلك لامتدادها في مساحات شاسعة من الصعب السيطرة عليها.وأضاف المسؤول الحكومي أن الكوادر تعمل بكل قدرتها لصيانة الأبراج التي تضررت.وفجر الجمعة، شهد العراق انقطاعاً تاماً للتيار الكهربائي في محافظات البلاد باستثناء إقليم كردستان.ولاحقاً، أفادت السلطات العراقية بعودة التيار الكهربائي تدريجياً في محافظات البلاد.وفي الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات بعبوات ناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمالي وغربي وشرقي العراق، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد.ويأتي انقطاع التيار وسط تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية مؤخراً على تردي خدمة الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى 50 مئوية في بعض المناطق.

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