مدير ناحية الشمال:حكومة الإقليم استغلت النازحين سياسياً وانتخابياً

مدير ناحية الشمال:حكومة الإقليم استغلت النازحين سياسياً وانتخابياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم مدير ناحية الشمال في قضاء سنجار، خديدا جوكي ، الاحد، الحكومة العراقية  بتعطيل عودة النازحين، فيما أشار الى أن ملف النازحين استغل سياسياً وانتخابياً لصالح إقليم كردستان.وقال جوكي،  في حديث صحفي، إن “وزارة الهجرة العراقية لم تقم بواجباتها اتجاه النازحين خاصة في سنجار في حين انها تقوم بنصف واجباتها في إقليم كردستان لان أكثر مسؤولي وزارة الهجرة تابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني”، مبيناً أن” الوزارة لو كانت تتعاون مع المخيمات في سنجار وناحية الشمال كما تتعاون مع نازحي كردستان لكانت نسبة عودة النازحين بصورة كبيرة”.وإضاف، أن “ملف النازحين استغل للدعاية الانتخابية والسياسية وخاصة في اقليم كردستان؛ لكون النازحين المتواجدين في الاقليم هم تحت الاقامة الجبرية وتم استغلال اصواتهم، وفوز الحزب الديمقراطي بالانتخابات الاخيرة خير دليل على ذلك”.وأوضح مدير ناحية الشمال، أن “معاناة النازحين لا تنتهي، خاصة بوجود اكثر من الفي عائلة ساكنة في الجبل في ناحية الشمال، نازحين من جنوب الجبل، ومجمع اخر يتواجد فيه اكثر من ١٥ الف عائلة يعانون من نقص الخيم وقلة المأوى والطعام، وعجز الحكومة عن توفير أبسط متطلباتهم مما زاد من معاناتهم الصعبة”.

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