مذكرة تفاهم بين المخابرات العراقية والباكستانية

مذكرة تفاهم بين المخابرات العراقية والباكستانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، الموافقة على ابرام ملحق مذكرة تفاهم بين مخابرات العراق وباكستان.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، إن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ترأس الجلسة الثالثة لمجلس وكلاء الأمن الوطني”، لافتا الى أن “المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها”.وأضاف، أن “المجلس ناقش موضوع (استراتيجية الأمن السيبراني 2022- 2025)، وأوصى بأن يتم عرضها في مجلس الأمن الوطني مع الملاحظات الإدارية والفنية التي أشرها المجلس، للنظر فيها واتخاذ القرار اللازم بشأنها”، مؤكدا أن “المجلس وافق على إبرام مسودة (ملحق مذكرة التفاهم للتعاون الأمني وتبادل المعلومات بين جهازي المخابرات في جمهورية العراق وجمهورية باكستان)، بعد تعديلها وفقا للملاحظات المؤشرة إزاءها”.

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