مذكرة تفاهم مشتركة بين العراق وفرنسا للتعاون الرياضي

مذكرة تفاهم مشتركة بين العراق وفرنسا للتعاون الرياضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- إتفق الإتحاد العراقي للجودو مع نظيره الفرنسي على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الطرفين للتعاون الرياضي في المرحلة المقبلة .وأكد نائب رئيس الإتحاد العراقي بالجودو عدي الربيعي في بيان ، ان “اتصالاً هاتفياً تم اليوم الإثنين مع نائب رئيس الإتحاد الفرنسي للجودو سيباستيان نيوزليني للحديث عن العديد من التفاصيل التي تخص اللعبة”.واوضح انه “خلال الإتصال تم الإتفاق على إدخال المنتخب العراقي في معسكر تدريبي في العاصمة الفرنسية باريس في منتصف شهر حزيران المقبل يتم خلاله اجراءات لقاءات ودية مع المنتخب الفرنسي”.وبين الربيعي “على هامش المعسكر التدريبي سيتم توقيع مذكرة تعاون مشتركة بين الاتحادين تتضمن تبادل الخبرات على الصعيدين الفني والاداري وإقامة معسكرات تدريبية للمنتخبات العراقية في باريس”. 

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