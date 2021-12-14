مذكرة قبض بحق المرشحة الفائزة (زهرة البجاري)

مذكرة قبض بحق المرشحة الفائزة (زهرة البجاري)
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بغداد/شبكة اخبار العراق- أصدر القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، مذكرة قبض بحق المرشحة الفائزة بالانتخابات زهرة البجاري.وذكرت وثيقة صادرة من قضاء البصرة : ان “مجلس القضاء الأعلى العراقي يصدر مذكرة قبض بحق المرشحة الفائزة بالانتخابات زهرة البجاري وذلك لمخالفتها لقانون الانتخابات”.

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