مراقبون:وزير التجارة في حكومة عبد المهدي “مهرب سكائر وفاسد”

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بغداد/شبكة أخبار العراق- بدأ وزير التجارة الجديد محمد هاشم عبد المجيد العاني مهام عمله في مقر الوزارة بعد تصويت البرلمان على اختياره خلفا للوزير السابق سلمان الجميلي الذي تولى حقيبة التجارة وكالة.نشطاء ومراقبون أعربوا عن استغرابهم من “تبرئة” الوزير العاني رغم تورطه بتهريب شحنة سكائر تعرض بسببها الى الاعتقال في (2 اب 2017)، خلال توليه منصب وكيل وزارة الصناعة والمعادن.واتهمت هيئة النزاهة العاني بالتورط بإدخال شحنة (سكائر سومر) دون دفع الرسوم الكمركية بذريعة عائديتها الى الشركة العامة للصناعات الغذائية.وحصلت (شبكة أخبار العراق) على وثائق تظهر مخاطبة العاني للهيئة العامة للكمارك يطلب فيها تسهيل مهمة ادخال شحنة سكائر عائدة الى الشركة العامة للصناعات الغذائية واعفائها من الرسوم.وذكر العاني، بحسب الوثائق، ان شحنة السكائر ستدخل عن طريق منفذ ام قصر الحدودي، في وقت تم ضبطها في منفذ الصفرة قادمة من إقليم كردستان قادمة من ميناء بندر عباس الإيراني، بهدف تخزينها في مخازن وزارة الصناعة في العاصمة بغداد.وافاد مصدر مصدر مطلع ، ان “مكتب المفتش العام في وزارة الصناعة والمعادن وهيئة النزاهة على علم بما جرى وقد تم تقييد ذلك”، مؤكدا ان “العاني عليه قيد جنائي على خلفية خروجه من السجن بصفقة فساد”، مشيرا الى ان وزير التجارة الجديد دفع مبلغ 750 مليون دينار مقابل اطلاق سراحه.