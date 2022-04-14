مرجعه النخلة ومرتعه التجريب

د. نادية هناوي

واظب شعراء العربية ــ عبر الأجيال التي تلت الرواد النهضويين والحداثيين ــ على امتلاك مرجعيات، بها صنعوا تجاربهم التي تفاوتت في نوعها وغناها وقدرة شاعرها على أن يكتب قصيدته، وهو مستعين بمرجع أو أكثر من المرجعيات بغض النظر عن شكل هذه القصيدة وجنسها، وإذا عرفنا أهمية المرجعيات في تكوين التجربة، أدركنا السبب وراء خفوت كثير من التجارب الشعرية وعدم تميزها ولماذا تبدو الكثرة الكاثرة من الشعراء اليوم بلا كيان واضح وربما بلا تأثير يذكر.ولعل أهمية المرجعية بالنسبة للتجربة الشعرية هي السبب وراء أفول نجم الشعر الذي ابتعد كثيرا عن مرجعيات كان يتغذى عليها ويمتح منها مساراته، هذا فضلا عن سبب آخر منطقي وهو طبيعة مرحلتنا الراهنة التي معها صعد نجم السرد، ليكون له المركز في اهتمامات الكتّاب والنقاد على السواء.والمتفحص في قصائد حسب الشيخ جعفر لا سيما تلك التي كتبها أبان العقدين الستيني والسبعيني سيجد أنها تشكلت من مجموعة مرجعيات، حتى أن كل قصيدة لها مرجعية ما من مجموع مرجعيات ثقافية وشعرية، بها تمرق عن الخط السائد في بناء قصيدة التفعيلة. وهو ما يجعل (القصيدة الحسبية) محطة مهمة في تاريخ القصيدة العربية. التدوير الإيقاعي هو أهم سمة كسمة أسلوبية طغت على القصيدة الحسبية إلى جانب سمات أخرى أسطورية واشتغالات تناصية ومسائل ثيماتية تتنوع معطياتها وبأبعاد جمالية كثيرة. وعلى الرغم من هذا الاهتمام بالقصيدة الحسبية؛ فإن هناك تموضعات لا تزال متدارية وغير منقب عنها نقديا لاسيما تلك التي تتعلق بالمرجعيات، وهي بمثابة مراهنة نقدية تتحدى القراء قبل أن تكون هي مراهنة الشاعر نفسه مع قصيدته على التفوق الإبداعي.