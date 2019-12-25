مرجعية النجف:نحن مع مرشح إيران لرئاسة الوزراء ولايحوز رفض مرشح الكتلة الأكبر من قبل الآخرين!!

مرجعية النجف:نحن مع مرشح إيران لرئاسة الوزراء ولايحوز رفض مرشح الكتلة الأكبر من قبل الآخرين!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت المرجعية الدينية، أن ترشيح رئيس مجلس الوزراء هو من صلاحيات الكتلة الاكبر بموجب الدستور وليس للآخرين رفض مرشحها، مؤكدة شروطها في اختيار وجه جديد يعرف بالكفاءة والنزاهة والشجاعة والحزم والالتزام.وجدد الموقع الرسمي للعتبة الحسينية نشر نص البيان الذي صدر من مكتب المرجع الديني علي الحسيني السيستاني بتاريخ (10 /9 /2018م الموافق 29/ ذي الحجة/ 1439هـ) بخصوص اختيار رئيس الوزراء.وجاء في نص البيان “ان ترشيح رئيس مجلس الوزراء انما هو من صلاحيات الكتلة الاكبر بموجب الدستور وليس للآخرين رفض مرشحها، ومن هنا فان التعبير بالرفض لم يصدر من المرجعية الدينية، كما انها لم تسم اشخاصاً معينين لأي طرف بخصوص ذلك، وانما ذكرت لمختلف الاطراف التي تواصلت معها – بصورة مباشرة او غير مباشرة – انها لا تؤيد رئيس الوزراء القادم اذا اختير من السياسيين الذين كانوا في السلطة في السنوات الماضية بلا فرق بين الحزبيين منهم والمستقلين، لانّ معظم الشعب لم يعد لديه أمل في أي من هؤلاء في تحقيق ما يصبو اليه من تحسين الاوضاع ومكافحة الفساد”.وتابع البيان «فان تمّ اختيار وجه جديد يعرف بالكفاءة والنزاهة والشجاعة والحزم والالتزام بالنقاط التي طرحت في خطبة الجمعة 27 /7 /2018 كان بالامكان التواصل معه وتقديم النصح له في ما يتعلق بمصالح البلد والا استمرت المرجعية على نهجها في مقاطعة المسؤولين الحكوميين، كما انها ستبقى صوتاً للمحرومين تدافع عن حقوقهم وفق ما يتيسر لها».يذكر ان تحالف البناء بقيادة المالكي والعامري والحلبوسي والخنجر واحزاب الحشد رشحوا اسعد العيداني المرفوض من قبل الشعب لرئاسة الوزراء.

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