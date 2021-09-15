مرسوم جمهوري بتعيين( فلاح عبد السادة) سفيرا للعراق في التشيك

مرسوم جمهوري بتعيين( فلاح عبد السادة) سفيرا للعراق في التشيك
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- صدر مرسوم جمهوري بتعيين ( فلاح عبد السادة) سفيرا للعراق في جمهورية التشيك بتوجيه من تحالف الفتح بزعامة هادي العامري .

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