مرشح فائز:العيداني وزيدان مرشحي إيران لرئاسة الحكومة المقبلة

مرشح فائز:العيداني وزيدان مرشحي إيران لرئاسة الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المرشح الفائز عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، الأربعاء، إن إيران من خلال حرسها الثوري طلبت من الإطار التنسيقي ترشيح رئيس السلطة القضائية فائق زيدان ومحافظ البصرة أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة.واضاف الزيادي في حديث صحفي:إن قادة الاطار سيناقشون طلب الحرس الثوري بعد المصادقة على النتائج الانتخابية من قبل المحكمة الاتحادية. 

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