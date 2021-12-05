مرشح فائز: الحكومة المقبلة ” تحاصصية طائفية”

مرشح فائز: الحكومة المقبلة ” تحاصصية طائفية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الفائز في الانتخابات، باسم خشان، اليوم الاحد، عن موقف الكتلة الشعبية المستقلة من تشكيل حكومة اغلبية سياسية او توافقية وذلك بعد الاجتماع الأخير بين قادة الإطار التنسيقي ومقتدى الصدر.وقال خشان في حديث صحفي، إن “الخلافات بين التيار الصدري والاطار التنسيقي ” وهمية” ؟،وأكد خشان، انه تم الاتفاق على تشكيل حكومة توافقية وهذا ما اعتدنا عليه خلال السنوات الماضية”.وأضاف، أن “الكتلة الشعبية المستقلة لاتدعم ولا تؤيد حكومة توافق سياسي، كما لاتدعم حكومة الأغلبية السياسية”.وبين أنها “في حقيقية الأمر ستكون حكومة محاصصة بين المكونات بتحالف جزء من الشيعة مع جزء من السنة مع جزء من الاكراد ليتم تقسيم جميع المناصب في البلد على هذه الأحزاب”.

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