مرشح فائز: عمار الحكيم سرق أموال محافظة بابل من خلال محافظها القيادي في تيار الحكمة

مرشح فائز: عمار الحكيم سرق أموال محافظة بابل من خلال محافظها القيادي في تيار الحكمة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب المستقل الفائز عن محافظة بابل علي تركي الجمالي، الأربعاء، من الفساد المستشري في المحافظة من قبل القيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم ، واتهم المحافظ حسن منديل بالضلوع في ملفات الفساد.وقال الجمالي في تصريح صحفي، إن “وجهتنا المقبلة فتح جميع الملفات المتعلقة بفساد المحافظ الحالي حسن منديل”، مبينا أن “المحافظ يستخدم أساليب الحكمنة والحرمنة وتدوير المدراء الفاسدين”.وأضاف، أن “الارتباك في الأداء الخدمي والاقتصادي بات واضحا فالاتهامات بالفساد تلاحق محافظ بابل”، مبينا أن “الادارة الحالية لمحافظ بابل سيئة وفاشلة”.وتابع الجمالي، أن “وجهتنا المقبلة داخل مجلس النواب ستكون محاسبة المحافظ لتورطه بالعديد من قضايا الفساد المالي والإداري”.  

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *