مرشح فائز في الانتخابات:الحلبوسي والخنجر ” يبيعون العراق بدولار مقابل جيوبهم”

مرشح فائز في الانتخابات:الحلبوسي والخنجر ” يبيعون العراق بدولار مقابل جيوبهم”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف العزم عبد الوهاب البيلاوي، السبت، ان زيارات الخنجر والحلبوسي الى اربيل جاءت للبحث عن المصالح والرئاسات.وذكر البيلاوي في حديث صحفي، ان “الامور لاتزال غامضة وغير واضحة وان الجولات المكوكية لرؤساء التحالفات ازدادت لهذا السبب”، مبينا اننا “لا نتوقع ان يخطأ الكرد ويكونوا بجانب أحد  الاطراف على حساب الاخر”.واضاف ان “الكرد ملتزمون بموقفهم حتى تقرر الكتلة الشيعية وضعها، وان الحلبوسي والخنجر ينظران الى رئاسة البرلمان لا إلى المصالح العامة للبلاد”.وتابع ان “هنالك ضغوطا اقليمية على ترشيح الحلبوسي لولاية لثانية يقابلها رفضا من الاغلبية في الداخل العراقي”. 

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