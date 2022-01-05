مرشح فائز يتوقع كسر النصاب في الجلسة الأولى من بعض الكتل السياسية

مرشح فائز يتوقع كسر النصاب في الجلسة الأولى من بعض الكتل السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المرشح الفائز سجاد سالم، اليوم الأربعاء، عن سعي بعض الكتل السياسية لكسر نصاب الجلسة  في حال عدم الاتفاق على الرئاسات الثلاث لفسح المزيد من الوقت. وقال سالم في تصريح صحفي، إنه  في حال عدم الاتفاق على الرئاسات الثلاث فإن بعض الكتل السياسية تحاول ابتداع طريقة جديدة للخرق الدستوري بكسر نصاب الجلسة وفسح مزيد من الوقت لإتفاقات جوهرها المحاصصة والفساد والطائفية وتتبع النهج القديم في التحالف بين الاحزاب التقليدية”. وأضاف، أن “الجلسة الأولى ستكون يوم ١/٩ ، ولغاية ١٥ يوم بعد هذا التاريخ كحد أقصى يجب انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبيه حسب الدستور العراقي وقرار المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بعدم شرعية ” الجلسة المفتوحة “. وتابع سالم “سنتصدى لكل المحاولات المشبوهة للالتفاف على ارادة الشعب والمدد الدستورية وترسيخ الاعراف السياسية الفاسدة في توزيع المناصب على أُسس طائفية عرقية.

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