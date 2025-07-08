مرصد:تركيا تتعامل مع العراق بـ”القطارة” في الملف المائي وصادراتها واستثماراتها في البلاد أكثر من 70 مليار دولار

مرصد:تركيا تتعامل مع العراق بـ”القطارة” في الملف المائي وصادراتها واستثماراتها في البلاد أكثر من 70 مليار دولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مرصد العراق الأخضر، اليوم الثلاثاء، أن المياه التي أطلقتها تركيا تجاه العراق هي لشهرين فقط، مؤكداً فقدان أكثر من 500 رأس جاموس خلال المرحلة الماضية بسبب الجفاف.وقال المرصد، في بيان ، إن “من يتمعن بالبيان الذي أصدرته تركيا حول إطلاقات المياه على نهري دجلة والفرات، أكدت فيه أن تلك الإطلاقات هي لشهري تموز وآب”، مشيراً إلى أن “تلك الإطلاقات هي ليست ذات جدوى والعراق قد يعيش مأساة مائية أخرى بعد هذين الشهرين”.وأضاف أن “تلك الاطلاقات لم تنقذ لغاية الآن المحافظات الجنوبية من العطش ولم تدفع اللسان الملحي في محافظة البصرة لتجعله صالحاً للاستخدام البشري، مما يجعل الوضع المائي في العراق على حاله ولم يتغير لغاية الان” ، وبين أن “الجفاف الذي عانى منه العراق خلال السنوات الماضية افقده أكثر من 500 رأس جاموس في المحافظات الجنوبية والوسطى”، مؤكداً أن “الجميع يعلم أن الواحدة من تلك الجواميس هي عبارة عن معمل ألبان متكامل، مما حدا بأصحابها في الوقت الحالي إلى بيعها لأغراض الذبح والاستفادة من لحمها، مما يهدد الثروة الحيوانية في البلاد ويعرضها لمخاطر كبيرة”.واكد المرصد على “ضرورة ان تأخذ الجهات المسؤولة والحكومية دورها من أجل زيادة الإطلاقات وامكانية انقاذ العراق من الجفاف والعطش خلال الأشهر المقبلة”.هذا وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، يوم الثلاثاء الماضي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وافق على إطلاق 420 متراً مكعّباً في الثانية من المياه في اليوم للعراق.

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