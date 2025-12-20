مرصد اقتصادي يحذر الحكومة المقبلة من التصرف باحتياطي الذهب لسد العجز

مرصد اقتصادي يحذر الحكومة المقبلة من التصرف باحتياطي الذهب لسد العجز
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مرصد اقتصادي، اليوم السبت ( 20 كانون الأول 2025 )، أن قيمة احتياطي العراق من الذهب بلغت نحو 23 مليارًا و64 مليون دولار، محققًا أعلى مستوى تاريخي له، محذرًا في الوقت ذاته من التصرف به أو توظيفه لمعالجة العجز المالي الذي تشهده البلاد.وذكر المرصد في بيان ، أن “العراق اشترى خلال عام 2025 نحو 8.2 أطنان من الذهب، لترتفع بذلك الكمية الإجمالية للاحتياطي إلى 170.9 طن”، موضحا أن “هذه الزيادة توزعت بواقع طن واحد خلال شهر آذار، و1.6 طن في حزيران، و3.1 أطنان في تموز، و2.5 طن في آب”.وأشار البيان إلى أن “إجمالي الاحتياطي البالغ 170.9 طن يعادل حاليًا 23 مليارًا و64 مليون دولار، وهو أعلى مستوى تصل إليه قيمة احتياطي الذهب في تاريخ العراق”.وعزا المرصد “هذا الارتفاع الكبير إلى صعود أسعار الذهب عالميًا، وليس إلى حجم الكميات المشتراة خلال عام 2025″، مبينًا أن “المشتريات الأخيرة تمثل نحو 6.4% من إجمالي الاحتياطي منذ بداية العام الحالي”.وحذر المرصد من “أي تلاعب أو مساس باحتياطي الذهب لسد العجز المالي، سواء عبر بيع جزء منه أو توظيفه في استثمارات عالية المخاطر”، مؤكدًا أن “الذهب يُعد أصلًا سياديًا مخصصًا لدعم الاستقرار المالي، وليس لتحقيق إيرادات آنية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *