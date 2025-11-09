مرصد حقوقي:ممارسات مقلقة من قبل مفوضية الانتخابات

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان ، اليوم الأحد، إن العملية الانتخابية في العراق لعام 2025 تشهد ممارسات مقلقة تتعلق بقرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد عدد من المرشحين بعد إعلان القوائم النهائية.

ورأى المرصد، في بيان نشره على موقعه ، أن الإجراءات تفتقر إلى الوضوح القانوني والشفافية الإجرائية، وتمسّ مبدأ العدالة الانتخابية الذي يُعدّ أحد أركان المشاركة السياسية في النظام الديمقراطي.