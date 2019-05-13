مرعيد ينفي دفع الفياض ربع مليون دولار لأعضاء مجلس نينوى لغرض التصويت لصالحي

مرعيد ينفي دفع الفياض ربع مليون دولار لأعضاء مجلس نينوى لغرض التصويت لصالحي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- نفت حركة عطاء برئاسة فالح الفياض، الاثنين، الانباء التي تحدثت عن دفع مبلغ ربع مليون دولار لكل عضو من اعضاء مجلس نينوى مقابل تمرير مرشحها لمنصب المحافظة.وقال مرشح الحركة لمنصب المحافظ النائب منصور مرعيد في تصريح  صحفي، إن “الانباء التي تحدثت عن دفع مبلغ ربع مليون دولار لكل عضو من اعضاء مجلس نينوى مقابل التصويت لي كمحافظ أمر عار عن الصحة تماما ولا اساس له”، متهما بعض النواب بـ”الترويج لمثل هكذا انباء لغايات سياسية”.وأضاف أن “هناك نواب وأعضاء بمجلس نينوى قاموا بدفع أموال للجيوش الكترونية من اجل التحشيد للتظاهر امام مبنى مجلس المحافظة من اجل افشال عقد الجلسة بعد تحقيقنا النصاب الكافي بالاشتراك مع الحزب الديمقراطي الكردستاني”.وكانت المرشحة لمنصب محافظ نينوى جميلة العبيدي كشفت في تصريح ، اليوم عن سيناريو جديد لحل مجلس المحافظة في حال عقد جلسة اختيار المحافظ اليوم، مشيرة إلى 12 عضوا في المجلس هددوا بتقديم طلبا بحل المجلس إلى البرلمان.

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