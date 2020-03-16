مركز جرائم الحرب:وفاة 6 سجناء بفايروس كورونا

مركز جرائم الحرب:وفاة 6 سجناء بفايروس كورونا
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بغداد/شبكة أخبار العراق-  أكد مركز جرائم الحرب ، اليوم الأثنين،عن وفاة وإصابة العشرات من السجناء في فيروس كورونا،  وإضاف المركز في تغريدة له على التويتر، إن إدارة السجون لم تتخذ الإجراءات الصحيحة في مكافحة كورونا مما تسبب  في وفاة 6 سجناء ضمن سجون الناصرية  والتاجي ومطار المثنى ، ودعا المركز منظمة حقوق الإنسان ووزارة الصحة بالتدخل المباشر لحماية السجناء من الإصابة بالفايروس، سيما وان المعتقلات تشكل بيئة حاضنة للفايروس .يذكر أن معظم دول العالم إطلقت سراح السجناء لمن إكملوا نصف المدة  المحكومية والآخرين تم إرسالهم الى بيوتهم بشروط قانونية .فيما قامت إيران باطلاق سراح 37 ألف سجين  ضمن خطة مكافحة فيروس كورونا. 

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