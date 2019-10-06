مركز حقوق يحمل عبد المهدي مسؤولية استشهاد وإصابة 4119 من شباب الانتفاضة

بغداد/شبكة أخبار العراق- ادان مركز حقوق لحرية التعبير، اليوم الاحد، ماتعرض له المتظاهرون من عنف استخدم فيه الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في بغداد وعدد من محافظات الفرات الأوسط والجنوب، ما أدى إلى مقتل وإصابة 4119 نتيجة إطلاق النار الحي من قبل الحشد الشعبي وقوات سوات بأمر من القائد العام عبد المهدي.

وقال المركز في بيان إنه ” يؤكد إن ماشهده خلال مراقبته الأحداث الأخيرة هو عملية قمع استخدمت فيها كل الوسائل المتوفرة لدى السلطات لإسكات المتظاهرين السلميين وإرجاعهم إلى منازلهم، بالرغم من مطالبهم المشروعة “.

وأضاف أنه ” يطالب بتقديم من شاركوا بقتل وإصابة المتظاهرين إلى العدالة لينالوا جزائهم العادل، وتعويض ذوي الضحايا والجرحى ومنحهم الحقوق والامتيازات التي يستحقونها “.

وبين المركز إلى أن ” الإجراءات التي فرضتها الحكومة، قد ساهمت بتعطيل الحياة وارتفاع الأسعار وتضاعفها وتأخر تسلم عدد من الموظفين والعاملين مستحقاتهم الشهرية، لتزامن موعد التظاهرات مع موعدها “.