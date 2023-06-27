مركز دراسات:(39) مليون دولار الصادرات التركية للعراق من “الحفاظات”لشهر آيار الماضي !!

مركز دراسات:(39) مليون دولار الصادرات التركية للعراق من “الحفاظات”لشهر آيار الماضي !!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشرّت مؤسسة “عراق” المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً بحجم صادرات تركيا من الحفاظات إلى العراق خلال العام الحالي.ووفقا لجدول صادر عن المؤسسة ، فإن العراق سجل ارتفاعاً كبيراً في قيمة استيرادات الحفاظات من تركيا مقارنة بالسنتين الماضيتين لتصل الى 39 مليون دولار في شهر ايار من العام 2023 بعد ان كانت في بداية 2021 بقيمة 9 ملايين دولار.هذا ولم تحدد المؤسسة نوع تلك الحفاظات سواء كانت للأطفال أو المرضى أو نسائية التي تُستخدم للدورة الشهرية.وذكر مصدر سياسي أن شراء الحفاظات بهذا المبلغ هو أحد طرق تهريب العملة الصعبة من العراق من خلال البنك المركزي العراقي وقبلها تم شراء “حامض حلو” بمبلغ 27 مليون دولار وقبلها كذلك شراء دشاديش بمبلغ 40 مليون دولار . كلها اساليب لتهريب العملة ولذلك لا نستغرب من مبيعات البنك المركزي اكثر من 5 مليارات دولار شهريا لمصارف وتجار الاحزاب المتنفذة.

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