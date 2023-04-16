مركز لحقوق الإنسان يحذر من فرض ضرائب جديدة على المواطن في موازنة 2023

مركز لحقوق الإنسان يحذر من فرض ضرائب جديدة على المواطن في موازنة 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان المحامي حازم الرديني من فرض ضرائب جديدة في موازنة 2023.وقال الرديني في بيان : ان “مجلس النواب مطالب بعدم تمرير الفقرات الخاصة بفرض ضرائب جديدة على الوقود المستورد بكافة انواعه لما له من آثار سلبية على حياة المواطن العراقي لانه سيودي إلى زيادة كلف نقل الاشخاص والمواد وجميع المواد المصنعة محليا وبالتالي زيادة في اسعار اغلب المواد الاساسية.واضاف بأن “هنالك حلول بديلة اهمها تخفيض مبالغ الموازنة الاستثمارية التي حصلت فيها طفرة هي الأكبر عبر تاريخ الموازنات المالية للحكومة العراقية”.

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