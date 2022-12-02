مره اخرى تغرق الدوله في فسادها من خلال شخصيات توغلت فيها وفسادها ،وإلا كيف تفسرون ان هذه الشخصيات السطحيه الهامشيه التي ليس لها اي تاريخ ولا أهلهم يسرقون في وضح النهار وعلنا ،وينخرون الدوله وكل وسائل الاعلام تكتب عليهم والفضائيات بح صوتها والقضاء يصدر مذكرات وأمريكا تصدر قرار بعدم تعامل المصارف معهم ويتم حجزهم وبعد ساعات يخلى سبيلهم ،مثلما حدث مع نور ،ها هو بطل الصيرفات والمصارف والحولات والمزاد علي غلام ،ماذا يعمل الان …….بعد القرار الامريكي .تحايل بالمبالغ الكبرى والگاش القوي الذي عنده،يوميا علي غلام يشتري المزاد من البنوك ويصعد الحواله ،حيث كانت تصرف ب 145 هو يشتريها ب 170 اكثر ولهذا صعد تحويل المبالغ مثلا قبل هذا العمل البطولي لعلي غلام كان الدفتر يحول الى الاردن ب10 دولار الى ان اصبح الان ب100 دولار،والى دبي كانت ب10 دولار والان ب110 دولار ،هذا يعمل على التضخم وزياده الفوائد وزياده في الاسعار وكثير من الامور تتبعه،من يحمي علي غلام ومن وراءه .على الجميع اخذ موقف والبحث في هذا الموضوع الخطر ومعرفه الحقيقه………………………….