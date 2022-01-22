مزاعم أئتلاف دولة القانون:لا إصلاح بدون المالكي !!

مزاعم أئتلاف دولة القانون:لا إصلاح بدون المالكي !!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي , السبت، ان ائتلافه جزء أساسي من تحالف الإطار التنسيقي ولا يمكن لقوى الاطار الأخرى ان تتخلى عنه ، مبينا ان الأسماء التي تم طرحها لمنصب رئيس الوزراء مجرد تكهنات لاغير .وقال الركابي في تصريح  صحفي , ان ” ائتلاف دولة القانون يمثل القوة الأساسية من الإطار التنسيقي وانه يمثل احد دعامته الرئيسية ولايمكن لقوى الاطار الأخرى التخلي عنه ” , مبينا ان “الإصلاح لايمكن ان يكون عندما يراد اقصاء الاخرين ” .وأضاف ان ” الحديث عن استبعاد ائتلاف دولة القانون من الإطار التنسيقي غير وارد اطلاقا “، مشددا أنه ” يتوجب على الجميع نبذ الخلافات وجعل مصلحة العراق في الأولويات” .وأوضح الركابي أن “الاطار التنسيقي والتيار لم يناقشا لحد اللحظة أي اسم للترشح لمنصب رئاسة الوزراء، مرجحا بان ” رئيس الوزراء المقبل سيكون بعيدا كل البعد عن الأسماء المطروحة سابقا” .

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