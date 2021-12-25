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- شبكة اخبار العراق
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تيار عموري:رئيس الحكومة المقبلة بترشيح أمريكي إيراني
مصدر:إذا رفض التيار الصدري الإنضمام للبيت الشيعي سنشكل الحكومة بدونه
الضمير الإيراني العامري:نرفض بقاء جندياً أمريكياً واحداً في العراق!
مزاعم إيران: شخصيات عراقية “متورطة”باغتيال سليماني!
مصدر:الحلبوسي عرض على الخنجر (30) مليون دولار وحقائب وزارية مقابل الرئاسة البرلمانية
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- عربية ودولية
موسكو تعلن عن انتشار قواتها رداً على تحرك قوات “الناتو”
العفو الدولية:على الحكومة الليبية التصدي للميليشيات لتأمين البيئة الانتخابية
الولايات المتحدة ترفع مشروعاً لمجلس الأمن الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان
واشنطن ترحب بالحوار الروسي حول ضمانات الأمن الأوروبي
ميقاتي:المجتمع الدولي لن يسمح بإنهيار لبنان
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب سابق:طبع الكتب المدرسية في مطابع (مثنى السامرائي) ضمن صفقة فساد
وزير المالية :العراق دولة فاشلة في طريقه إلى الانهيار التام
إيران مصرّة على قطع المياه عن العراق..وهي تصدر بضائعها الفاسدة للعراق بـ(8) مليارات دولار خلال (6) أشهر فقط!!
إيطاليا تؤكد على مواصلة دعمها للعراق في كافة المجالات
العراق يسدد دفعته الأخيرة من التعويضات الكويتية “الظالمة”
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- رياضية
- تحقيقات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
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- متابعات خاصة
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
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- منوعات
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الكاظمي يخصص ملياري دولار سنوياً للحشد الإرهابي ويرفض تعيين حملة الشهادات العليا!!
نائب سابق:ضعف الكاظمي وعدم وطنيته شجع إيران على قطع المياه عن العراق
مصدر مسؤول:الكاظمي أغلق ملف محاولة اغتياله!
تحالف الخنجر: الخلافات ما زالت قائمة مع تحالف الحلبوسي بشأن تشكيل وفداً موحداً للتفاوض مع الاخرين
حمودي:سنشكل وفداً من “الإطار التنسيقي” لتشكيل الحكومة المقبلة
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- اذاعة INN