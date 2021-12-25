مزاعم إيران: شخصيات عراقية “متورطة”باغتيال سليماني!

مزاعم إيران: شخصيات عراقية “متورطة”باغتيال سليماني!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الدبلوماسي الايراني السابق امير الموسوي، السبت، عن تورط 17 شخصية عراقية بجريمة المطار التي قتل على اثرها قاسم سليماني.وقال الموسوي في حوار متلفز، إن “هناك 57 متهما يجري التحقيق معهم بين القضاء العراقي والقضاء الايراني بشأن جريمة اغتيال سليماني”.وأضاف ان “17 شخصية عراقية متهمة رسميا في التورط بتنفيذ الجريمة بعضهم محجوزون وبعضهم هاربون وبعضهم تحت الحماية الأميركية”.وأوضح موسوي، ان “اثنين من المتهمين العراقيين بجريمة المطار ما زالا في السفارة الاميركية حتى الان”، مؤكدا أن “من بين الشخصيات المتهمة مدنيون وعسكريون تصل مراتبهم الى رتبة عميد او عقيد”. 

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