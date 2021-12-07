مزاعم ائتلاف المالكي:المجتمع الدولي يسعى لتفكيك البيت الشيعي

مزاعم ائتلاف المالكي:المجتمع الدولي يسعى لتفكيك البيت الشيعي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف نوري المالكي , الثلاثاء , أن سبب  تأجيل اجتماع الحنانة  اليوم كان  بسبب اقتصار اجتماع بغداد على ترطيب الأجواء, متهما المجتمع الدولي على تفكيك البيت الشيعي.وقالت القيادية في الائتلاف عالية نصيف في تصريح صحفي , ان ” اجتماع منزل العامري والصدر كان  لترطيب الأجواء وتصالح الفرقاء داخل البيت الشيعي ومناقشة تشكيل الحكومة المقبلة ”.وأضافت ان “البيت الشيعي يعاني من تفكك سياسي وهذا التفكك عملت عليه وماتزال جهات دولية بقيادة بلاسخارات”، مطالبة القوى السياسية الشيعية بـ”العمل بجدية للعودة الى البيت الشيعي السابق ” .

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