مزاعم الإطار..الإمارات وتركيا وراء تمزيق البيت الشيعي

مزاعم الإطار..الإمارات وتركيا وراء تمزيق البيت الشيعي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو الإطار التنسيقي جواد رحيم الساعدي، الاحد، الإمارات وتركيا بالسعي لاقصاء الإطار وتمزيق البيت الشيعي باي طريقة، مبينا ان البعض يريد معاقبة الإطار بسبب مواقفه من التواجد الأميركي والتطبيع.وقال الساعدي في حوار متلفز ، ان “الامارات وتركيا هما لاعبان أساسيان في تشكيل الحكومة العراقية ويعملان على حرمان البيت الشيعي من اخذ استحقاقه “.واضاف ان “البعض يريد معاقبة الاطار بسبب مواقفه تجاه إخراج القوات الأجنبية والتطبيع وان بريطانيا وأميركا تتبادلان الأدوار فيما بينهما في العراق”.واشار الساعدي الى ان “هناك محاولات لتغيير الخارطة السياسية المتفق عليها عبر تشكيل الحكومة والكتلة الأكبر وان امام الإطار التنسيقي اليوم طريقان إما الذهاب للمشاركة في الحكومة أو التوجه للمعارضة”.

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