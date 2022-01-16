مزاعم الإطار التنسيقي:الإمارات تسعى لتفكيك البيت الشيعي!

مزاعم الإطار التنسيقي:الإمارات تسعى لتفكيك البيت الشيعي!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، من مغبة استمرار الخلاف (الشيعي – الشيعي) حول المناصب، مبينا ان الامارات ودول اقليمية تسعى لانهاء الوجود السياسي الشيعي وتفتيت التيار الصدري وتقليم اظافره.وقال الفتلاوي في حوار متلفز ، ان “الامارات ودول الخليج والمتهمة بدعم الارهاب والتي ارسلت اكثر من 3000 انتحاري الى العراق والاف الانتحاريين تحاول جاهدة شق الصف الشيعي حاليا”.واضاف ان “الدول الخليجية سعت لتدمير البيت الشيعي باي طريقة”، مبينا أن “تلك الدول عملت على تفتيت التحالف الوطني الموحد في 2005 ومن ثم دعم الانشقاق الشيعي بذريعة تقارب بعض الاطراف مع الدول العربية ودعم الخلاف بين التيار الصدري والتحالف الوطني وصولا لدعم متظاهري تشرين والخلاف مع التيار الصدري واخيرا تعمل على تدمير اي اتفاق حالي بين التيار والاطار”.وحذر الفتلاوي التيار الصدري وقياداته من ان “الامارات ستعمل على تقليم اظافر التيار الصدري واحداث انشقاق داخله من اجل إبقاء القوى الشيعية منقسمة ومفككة”.

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