مزاعم الإطار التنسيقي:نحن الكتلة الأكبر !

مزاعم الإطار التنسيقي:نحن الكتلة الأكبر !
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الاطار التنسيقي عن تحالف الفتح سالم العبادي، اليوم الاربعاء، عن سيناريو تشكيل الحكومة الجديدة ولقاء رئيس تحالف الفتح هادي العامري مع مقتدى الصدر في الحنانة ظهر اليوم.وقال العبادي، في حديث صحفي: إن “الإطار التنسيقي يمتلك الان اكثر من 90 مقعدا، وبامكانه أن يكون الكتلة الأكبر ويشكل حكومة، باشتراك جميع الأطراف المؤثرة داخل المشهد السياسي، من أجل تشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية متطلبات الاحزاب”.واشار إلى أن “الإطار التنسيقي لديه تفاهمات كبيرة مع القوى السنية والكردية، كما أن زيارة رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من المتوقع أن تؤدي لانفراجة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *