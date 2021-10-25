مزاعم تحالف الفتح:تدخلات أمريكية وراء النتائج الانتخابية

مزاعم تحالف الفتح:تدخلات أمريكية وراء النتائج الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو تحالف الفتح فارس البديري، الاثنين، من تدخلات الادارة الاميركية وحلفائها بالشأن العراقي من اجل تأجيج الاوضاع الداخلية للبلاد، بهدف خدمة مصالح واشنطن والمجيء بطبقة سياسية تخدم تطلعاتها.وقال البديري في تصريح  صحفي، ان “المفوضية قامت بعملية ممنهجة ومبيته لابعادنا عن العملية السياسية عندما عمدت الى اخفاء وسرقة أصوات المرشحين، خصوصا ان هناك اختلاف كبير بين ما أعلنته من نتائج وما تحتويه اشرطة صناديق الاقتراع”.واضاف ان “هناك تخوف من ذهاب العراق الى منزلق خطير في حال استمرار الأوضاع الراهنة وعدم استجابة المفوضية للمطالب الوطنية الحقة”.وأوضح البديري، ان “واشنطن من المرجح أنها ستستغل الوضع الراهن للدخول على الخط، من اجل خدمة مصالحها من خلال فتح قنوات اتصال مع بعض الكتل السياسية، وهو مايثير الريبة حول مستقبل الوضع العراقي في ظل التدخلات الاجنبية”.

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