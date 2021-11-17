مزاعم تحالف الفتح:هجرة الكرد خارج الإقليم هرباً من بطش حكومتهم!

مزاعم تحالف الفتح:هجرة الكرد خارج الإقليم هرباً من بطش حكومتهم!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب السابق وعضو تحالف الفتح مختار الموسوي، الاربعاء، أن المواطنين الكرد فروّا إلى أوروبا هربا من بطش حكومة إقليم كردستان.وقال الموسوي في تصريح متلفز ، إن “المواطنين الكرد يواصلون الفرار هربا من التعسف والظلم والفقر باتجاه حدود بلاروسيا وبولندا”.وأضاف أن “سبب الهجرة هو الفساد المستشري في الإقليم فضلا عن سيطرة الأحزاب الحاكمة والمتنفذين والمسؤولين على الموارد المالية والإدارية”، مبينا أن “الكرد يميلون للمغادرة باتجاه الدول الأوربية وتكاد هجرة الأكراد تحتل المرتبة الأولى بعد سقوط النظام السابق”.

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