مزاعم تحالف الفتح :أموال دول الخليج وراء تظاهرات العراق!

مزاعم تحالف الفتح :أموال دول الخليج وراء تظاهرات العراق!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو تحالف الفتح النائب كريم عليوي، الثلاثاء، إن اموالاً خليجية تدفقت للعراق بهدف ضرب الاستقرار والاخلال بسلمية التظاهرات.وذكر عليوي في حديث صحفي، “لدينا معلومات مؤكدة عن تدفق أموال خليجية ومنها السعودية في بعض محافظات الجنوب لإختراق التظاهرات والاساءة للمطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين”.واضاف، أن “هذه الأموال تتدفق برعاية أميركية والهدف منها دعم جهات مسيئة للإخلال بالأوضاع والوصول بها لنقطة اللاعودة وصولاً لاسقاط العملية السياسية ودفع البلاد نحو المجهول وهذا ما لايقبل به اي عراقي غيور على بلده”، مؤكدا أن “الجميع مع التغيير والاصلاح وفق الاطر الدستورية وليس وفق مبدأ الفوضى”.واشار عليوي الى ان “ما يحدث في محافظات الجنوب خطير ويحمل الكثير من علامات الاستفهام”، مؤكداً أن “تلك المحافظات وقعت ضحية بيد جهات مدعومة خارجياً”.

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