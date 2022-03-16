مزاعم تحالف الفتح..الحكومة ضعيفة أمام التدخلات التركية السعودية الإماراتية في العراق!!

مزاعم تحالف الفتح..الحكومة ضعيفة أمام التدخلات التركية السعودية الإماراتية في العراق!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو تحالف الفتح علي حسين، الاربعاء، الصمت الحكومي ازاء التدخلات الخارجية في العراق، لافتا الى ان البلد اصبح منطلقا لتصفية الصراعات خصوصا ان حكومته “لاحول لها ولا قوة”.وقال حسين في حديث صحفي، ان “الضعف الحكومي وانبطاحها قد منح الاعلام الغربي حق اعلاء الصوت داخل العراق فيما يتعلق بقصف اربيل، اضافة الى ان الحكومة لم تكن حازمة ازاء التدخلات التركية والاماراتية والسعودية”.واضاف ان “القصف الاميركي الذي طال عدة منشآت ومواقع للحشد الشعبي، وكذلك قيام الادارة الاميركية باغتيال قادة النصر، لم يواجه بردة فعل حقيقية من قبل الحكومة الحالية”.وبين ان “العراق اصبح منطلقا لتصفية الصراعات وهذا الامر لايصب في صالح البلد، في وقت يتوجب على رئيس الوزراء ان يتدخل بقوة لايقاف مثل هذه الامور، الا انه (لاحول ولاقوة) ولن يتمكن من التحرك لايقاف هذه الاعمال”. 

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