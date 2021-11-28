مزاعم تيار الحكمة:تزوير الانتخابات جاء بتوجيه من السفارة الأمريكية

مزاعم تيار الحكمة:تزوير الانتخابات جاء بتوجيه من السفارة الأمريكية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت أحزاب الاطار التنسيقي, الاحد, على تمسكها بإعادة العد والفرز اليدوي الشامل ، مؤكدة  على أنها لن تقف مكتوفة الايدي حتى وان صادقت المحكمة الاتحادية على النتائج.وقال القيادي بتيار الحكمة احد مكونات الاطار محمد اللكاش في حديث صحفي، إن “الانتخابات  الحالية كانت مزورة لكون الفارق بين التيار الصدري وباقي الاحزاب الشيعية كبير جداً ، واضاف ، أن هذا الفارق جاء بتوجيه من من السفارة الأمريكية وتوابعها”.واوضح، ان “قوى الاطار التنسيقي  لها قوة سياسية وعسكرية وتمتلك كل الخيارات”، مبينا أن “قوى الاطار التنسيقي ماتزال متمسكة بإعادة العد والفرز اليدوي الشامل وانها سوف لن تتنازل عن مطلبها وانها ستعترف باي نتيجة ستظهر عنه حتى وان فقدت جميع مقاعدها” .

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