مسؤول:استضافة العراق مؤتمراً بشأن استرداد أمواله المسروقة

مسؤول:استضافة العراق مؤتمراً بشأن استرداد أمواله المسروقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مسؤول محلي، اليوم الثلاثاء، عن استضافة العراق في وقت لاحق من شهر أيلول الجاري، مؤتمراً بشأن استرداد أصوله وامواله المسروقة.ونقلت وكالة الاناظول التركية عن رئيس مؤسسة النهرين للشفافية والنزاهة محمد رحيم الربيعي ، إن المؤتمر سيعقد يومي 15 – 16 من أيلول الجاري، وسيحضره وزراء العدل العرب بهدف تعزيز الجهود العربية لمكافحة الفساد واستعادة أموال العراق المنهوبة”.وأضاف ان “العراق يأمل أن يخرج من المؤتمر بتوصيات إلى مجلس وزراء العدل العرب لتفعيل بروتوكولات التعاون العربي لاستعادة أموال العراق التي سرقت في أعقاب الاحتلال الأمريكي عام 2003”.يذكر ان العراق يعتبر من أكثر الدول العربية تأثراً بالفساد واختلاس الأموال العامة منذ عام 2003 ، في ايار ، قال الرئيس العراقي برهم صالح ، إن 150 مليار دولار تم تهريبها خارج العراق عبر صفقات فاسدة منذ عام 2003 ، وهو رقم يعادل ميزانية العراق لعام ونصف.

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